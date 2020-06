Il mercato si infiamma sull'asse Italia-Germania-Inghilterra. La Juventus non molla Kai Havertz, gioiellino del Bayer Leverkusen per il quale però negli ultimi mesi si è interessato anche il Chelsea. E proprio i Blues, secondo quanto riporta l'Evening Standard potrebbero partire da una posizione di vantaggio rispetto a Juve e Bayern Monaco nella corsa ad Havertz: il Chelsea infatti ha incassato 15 milioni di euro dall'Atalanta per il riscatto di Pasalic, e quella cifra rappresenterà una parte d'investimento per il talento del Bayer Leverkusen che continua a fare bene in Bundesliga.