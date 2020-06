Seguito dalla Juventus, Kai Havertz per il momento resta al Bayer Leverkusen. Come scrive la Bild, infatti, le Aspirine hanno rifiutato un’offerta da 80 milioni di euro del Bayern Monaco. Per il classe ’99 servono almeno 100 milioni. ​Per il classe '99 - che nelle ultime partite sta vivendo una trasformazione tattica da trequartista a falso nueve - c'è la fila fuori dalla porta del Bayer: lo vogliono Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. Alla riapertura del mercato può scatenarsi un'asta alla quale la Juve non vuole prendere parte.