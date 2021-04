Il difensore dell'Atalanta Hans Hateboer è intervenuto sull'Eco di Bergamo dove, tra le altre cose, ha parlato del prossimo impegno di coppa che vedrà di fronte la squadra bergamasca e la Juventus: "Da quando cominci a giocare, l’obiettivo è sempre alzare un trofeo: ho avuto la fortuna di vincere la Coppa d’Olanda con il Groningen, ora spero di farlo in Italia. Con una coppa resti nella storia: puoi andare in Champions dieci volte, ma se non vinci niente non è lo stesso. Penso poi alla finale di due anni fa: brucia ancora, vogliamo vincere. Puntiamo a tutti gli obiettivi. Pensare di raggiungere la Champions per tre anni di fila è straordinario, l’Europa League non è la stessa cosa"