Dopo la vittoria dell'Europeo under 19, arriva un altro importante premio per Luis Hasa. Il centrocampista della Juventus, protagonista con la primavera nell'ultima stagione, è infatti stato eletto come miglior giocatore della competizione che l'Italia ha vinto."Il centrocampista azzurro Luis Hasa è stato votato Giocatore del Torneo di EURO Under 19 2023. Il giocatore della Juventus è stato uno dei massimi protagonisti del trionfo dell'Italia, che ha vinto la competizione battendo il Portogallo per 1-0 in finale a Malta.Hasa è entrato dalla panchina nella prima partita dell'Italia, vinta 4-0 contro Malta, ma è partito titolare e ha servito un assist nella sconfitta per 5-1 contro il Portogallo di tre giorni dopo. Il 19enne centrocampista ha segnato un decisivo gol del pareggio nell'ultima partita del Gruppo A contro la Polonia, che ha portato l'Italia al secondo posto, e ha poi giocato la sua migliore partita del torneo servendo due assist nel 3-2 contro la Spagna in semifinale.In finale, Hasa ha propiziato un altro gol con un preciso cross di sinistro per l'incornata vincente di Michael Kayode.