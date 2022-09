a servizio dellae della. Luiscontinua a brillare, illuminando con il suo talento sia ladi Paolosia la squadra azzurra Under 19, in cui è stato confermato per le gare di qualificazioni all'Europeo di categoria dopo la prima volta dello scorso febbraio. Nato il 6 gennaio 2004 a Sora da genitori albanesi (motivo per cui ha la doppia cittadinanza), Hasa è approdato alla corte della Vecchia Signora a soli 8 anni, grazie a una sorta di "baratto": come racconta Tuttosport, infatti, la piccola società in cui è cresciuto - la, in provincia di Asti - disse alla Juve che le avrebbe ceduto il proprio gioiello solo in caso di partecipazione di una squadra giovanile bianconera a un proprio torneo, ricevendo ovviamente una risposta affermativa.Da allora, per Luis, il trend è stato quello di una crescita continua, con l'esordio in Nazionale avvenuto con l'Under 18 ma soltanto a causa del regolamento delle selezioni dell'Italia che prevede che i ragazzi con la doppia cittadinanza possano essere eleggibili solo a partire dalla maggiore età. L'altro giorno, per lui, la prima rete in azzurro contro la, alla decima presenza complessiva, una stoccata decisiva per l'accesso alla fase finale dell'Europeo. Del suo talento però, come dicevamo, ha già beneficiato anche la Primavera della Juve: lo scorso anno con Andrea, infatti, il giovane trequartista aveva collezionato 29 presenze da sotto età, mentre in questa prima parte di stagione con Paolo Montero si è messo in bella mostra con una perla di rara bellezza contro il PSG in, una punizione infilata sotto l'incrocio dei pali. Intanto, già due anni fa Hasa era stato inserito nella scuderia della, l'agenzia di Francesco, mentre oggi la sua procura è nelle mani del noto agente Federicoche ne sta accompagnando la crescita a Vinovo. Crescita che può diventare oro sia per la Juve che per la Nazionale, che adesso sorride e si gode il suo talento in attesa che spicchi definitivamente il volo.