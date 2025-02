Tuttosport - Un osservatore a San Siro per Hancko: il piano della Juve e le cifre

AFP via Getty Images

La Juventus non molla la presa su. Pochi giorni dopo l'eliminazione dalla Champions League, lo sguardo della società bianconera non può che concentrarsi sugli obiettivi rimanenti, uno su tutti la qualificazione proprio alla prossima Champions. E questo significa almeno ottenere il quarto posto, un obiettivo già fissato in precedenza, ma che ora assume una forma decisamente più importante La dirigenza bianconera, però, sembrerebbe guardare anche oltre i prossimi obiettivi, pensando già a (ri)costruire per il futuro, ma partendo dal passato. O meglio, da un obiettivo che in verità non è mai passato di moda. Il nome di David Hancko è rimbalzato intorno all'ambiente Juve per settimane, passando da nome concreto per gennaio

Juventus, il piano per Hancko: le cifre e l'idea

I numeri della stagione di Hancko

Partite giocate: 40 (21 Eredivisie, 10 Champions League, 2 TOTO KNVB Beker, 6 Nations League, 1 Johan Cruijff Schaal)

Partite da titolare: 39

Goal: 4

Assist: 6

Ciò che rimane, in ogni caso, è che il difensore del Feyenoord non è mai passato in secondo piano, neanche quando a gennaio si è deciso di virare su. La società bianconera continua infatti a tenere d'occhio Hancko, e lo ha fatto anche durante questa settimana: secondo quanto riporta Tuttosport, in occasione di Milan-Feyenoord, presente proprio per osservare da vicino il difensore slovacco.Come anticipato, il nome di Hancko non si è mai davvero allontanato dalla Juventus, e neanche dai piani della società. Contro il Milan è stato un'altra volta decisivo per sventare le offensive rossonere in più occasioni, soprattutto quelle dell'ex compagnoL'idea di Giuntoli è, innanzitutto, di concretizzare l'operazione nella finestra di mercato di giugno, messa a disposizione per le partecipanti al mondiale per club. Secondo Tuttosport, inoltre, la cifra sul piatto si aggira, con il difensore che ha già aperto al trasferimento in bianconero. Per lui, invece, è pronto un contratto di 5 anni daQuesti segnali dimostrano ancora quanto Hancko sia fortemente voluto non solo dalla società, ma dain primis. Nonostante l'intesa fosse già stata definita durante l'ultimo incontro con l'agente del calciatore (risalente a dicembre, in occasione di Juventus-Manchester City), il difensore è rimasto in Olanda, ma non lontano dai radar bianconeri. Sullo slovacco c'è anche l'interesse del, ma la Juve ha messo in chiaro che Hancko rimane un obiettivo molto importante, e dunque la corsa si intensificherà.





