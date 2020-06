1









Achraf Hakimi, laterale difensivo del Borussia Dortmund, in prestito dal Real Madrid, è pronto a tornare nella capitale spagnola, al termine della stagione. Un ritorno per non restare, però, viste le ultimissime voci di mercato che lo riguardano. Secondo quanto riporta Sky Sport, sembra aver fatto grandi passi in avanti l'Inter di Conte e Marotta: il terzino del Dortmund deve aver impressionato nel duplice scontro in Champions e così, i nerazzurri, sembrano intenzionati ad affondare il colpo per portarlo a Milano. Sulla base di 40 milioni di euro, quindi, il terzino sembra essere ad un passo dai nerazzurri, che bruciano così la concorrenza di Juventus, Manchester City e Bayern Monaco.