Matías, talentuoso calciatore di proprietà della, si distingue nella stagione 2023/24 come uno dei giocatori più eccezionali nei maggiori cinque campionati europei. Come riporta Opta, sieme a Leroydel Bayern Monaco, si trova in una categoria ristretta di eccellenza, avendo realizzato oltre 40 dribbling con successo, effettuato più di 40 tiri a rete e creato più di 40 occasioni per la sua squadra. Questi straordinari risultati non solo testimoniano le sue abilità tecniche, ma confermano anche il suo ruolo di vero gioiello nel mondo del calcio. La sua performance mette in luce la sua determinazione e talento, promettendo un futuro radioso nel panorama sportivo internazionale.