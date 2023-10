Mathias, che talento ha scovato la. Portandolo a Torino giovanissimo e permettendogli di crescere, prima di mandarlo in prestito al Frosinone per la consacrazione definitiva in Serie A. Mathias è uno stakanovista, come riferito oggi daa Sky: "È un piacere allenarlo. Non smetterebbe mai di calciare e divertirsi, devo mandarlo via dal campo e questa è la cosa più bella". Ma il talento dell'argentino è sotto gli occhi di tutti. Oggi autore di una doppietta nella gara contro il Cagliari si è conquistato il secondo posto in una speciale classifica.- Opta riporta una speciale classifica in cui il gioiellino di casa Juventus è secondo soltanto a Jude Bellingham. Infatti, grazie a questa doppietta, soltanto Judenato nel giugno 2003 è più giovane di Mathias Soulè, nato nell'aprile 2003, ad aver segnato almeno cinque reti nei migliori cinque campionati europei. Il talento di Soulè è evidente, Allegri intanto continua ad osservarlo. Potrebbe essere una grande arma per la sua Vecchia Signora.