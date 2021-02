Sergio Ramos e un futuro sempre più in bilico. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto a fine stagione con il Real Madrid e la Juventus sta pensando a lui per rinforzare la difesa. Ramos può essere quell'opportunità delle quali parla spesso Paratici perché non ci sono spese per il cartellino anche se bisognerà fare i conti con un super ingaggio, anche perché su Ramos c'è grande concorrenza con il Psg in pole. Secondo ABC però il difensore non ha preso ancora accordi con nessun club ma non ha sciolto ancora i dubbi sul suo futuro, lasciando in stand by anche l'offerta di rinnovo del Real.