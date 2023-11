Era stato accostato anche allaAlvaronel corso della sessione estiva di mercato. Il centravanti spagnolo ha poi iniziato la stagione con l'Atletico Madrid facendo registrare numeri che lasciano tutti a bocca aperta: in 14 gare giocate Alvaro è andato a segno per dodici volte, a cui vanno aggiunti anche tre assist per i compagni.