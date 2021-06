Cos'ha fatto Locatelli? Questa la domanda, accompagnata da bocca spalancata, che ronza nelle teste degli appassionati italiani che in questo momento stanno guardando Italia-Svizzera. Il centrocampista del Sassuolo, primo obiettivo di mercato della Juventus, si è messo in mostra con una giocata clamorosa. Ha cominciato l'azione con un cambio di gioco al volo, per poi correre in area e finalizzare l'assist di Berardi e regalare il vantaggio all'Italia. Un'azione, per dimostrare quanto di buono il calciatore potrebbe portare alla rosa bianconera. C'è un solo rischio. Carnevali aumenterà le sue richieste economiche?