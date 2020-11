Determinazione e personalità. Manuel Locatelli è la luce di quel Sassuolo che con la vittoria di Napoli - sua la rete che ha sbloccato la gara - ha confermato il secondo posto in classifica. I neroverdi sono la sorpresa di questo inizio di campionato, lì in alto non a caso: da anni il club sta portando avanti un progetto dove continuità e giovani sono le parole chiave. In panchina Roberto De Zerbi, un allenatore che: "Se non possiamo vincere, scegliamo come perdere". Tradotto: calcio propositivo senza nascondersi, pensando prima ad attaccare e poi a difendersi. Da una parte Locatelli dall'altra Spinazzola, titolare nella vittoria della Roma contro la Fiorentina con tanto di gol segnato. Il primo è da tempo nel mirino della Juve ma rischia di sfumare, l'altro è passato da Torino giocando solo 10 partite. E oggi rischiano di diventare rimpianti di mercato.



LOCATELLI - A Sassuolo è nato il talento di Demiral - tanto per fare un nome - pescato in Turchia per 8 milioni e rivenduto alla Juve a 18. Tra i due club ci sono ottimi rapporti, i bianconeri puntano sempre un occhio in casa neroverde dove ci sono alcuni dei migliori giovani in circolazione. Un nome? Manuel Locatelli, faro del centrocampo e giocatore apprezzato da Andrea Pirlo. E' stato uno dei primi nomi che l'allenatore ha fatto alla dirigenza - insieme a Dzeko - appena arrivato alla Juve. Paratici ci ha provato e riprovato, cene e telefonate con l'ad neroverde Carnevali per provare a mettere in piedi la trattativa. Idee, formule e contropartite: la risposta del Sassuolo era sempre la stessa: "Costa 40 milioni". Tanti. Troppi per la Juve, soprattutto nell'era Covid. Oggi però Locatelli rischia di diventare un rimpianto per la Juventus, perché partita dopo partita sta crescendo sempre di più e insieme a lui rischia di lievitare anche il prezzo. SPINAZZOLA - Sarebbe il regista perfetto che sta cercando Pirlo, come lì sulle fasce quest'anno uno Spinazzola farebbe comodo all'allenatore. Se i bianconeri non l'avessero dato alla Roma in cambio di Pellegrini, a quest'ora la Juve avrebbe il jolly perfetto: terzino o esterno di centrocampo, a destra o a sinistra. Corre, sterza e crossa in mezzo, sulla fascia va come un treno e Fonseca ringrazia. Oggi ha trovato anche il gol contro la Fiorentina, il terzo in maglia giallorossa. E per la Juve può diventare un rimpianto di mercato.