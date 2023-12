Goal: Mario Lemina | Wolverhampton 1-0 Chelseapic.twitter.com/l3hknN2aCt — FootColic (@FootColic) December 24, 2023

Una gradita sorpresa in Premier League! Mario Lemina, ex centrocampista della Juventus, ha ritrovato protagonismo segnando il gol che attualmente porta il Wolverhampton in vantaggio sul Chelsea con un risultato di 1-0. La sua prestazione di rilievo evidenzia la capacità di adattamento e il talento che caratterizzano il giocatore, ora al centro dell'attenzione nel contesto calcistico inglese. La rete segnata contro una squadra di prestigio come il Chelsea riafferma la sua presenza nel panorama calcistico internazionale, offrendo un motivo di vanto sia ai suoi tifosi che ai seguaci della Vecchia Signora.