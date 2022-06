L'Italia Under 21 è uscita dalla trasferta in Lussemburgo con una vittoria per 3 a 0. A centrocampo, uno a fianco all'altro, due giovani talentuosi di proprietà della Juventus: Nicolò Rovella e Fabio Miretti. Per entrambi una prestazione di alto livello, un messaggio in casa bianconera, dove avranno osservato attentamente, mentre ci si avvicina alla decisione finale sul loro futuro.