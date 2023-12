Ilha subito una sconfitta clamorosa per 2-1 contro il Lens, con un gol decisivo di Fulgini al minuto 96', segnando la fine del percorso della squadra nelle competizioni europee. Diego Lopez e la sua squadra si classificano al quarto posto nel girone con soli 2 punti, un risultato che li esclude da Champions League, Europa League e Conference League per il resto della stagione. L'annuncio della loro eliminazione è un colpo duro, considerando che l'anno scorso il Siviglia aveva trionfato nell'Europa League, eliminando lain semifinale e sconfiggendo la Roma in finale.