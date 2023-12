#NextGen

Hasa non poteva farlo più brutto il 1° gol tra i professionisti con la NG

Punizione perfetta del 7, sotto al 7.#EntellaJNextGen 0-1, finora decide questo bolide. pic.twitter.com/2XSHnocerA — (@pazzamentejuve) December 19, 2023

Luisemerge come protagonista nella decisiva partita contro la Virtus Entella, contribuendo a garantire la vittoria alla Juventus Next Gen . Nella sfida, il giovane talento del 2004 segna il suo primo gol tra i professionisti, dimostrando la sua abilità con una precisa punizione diretta, una pennellata sotto la traversa avversaria. Questo significativo traguardo segna un momento memorabile nella carriera del promettente giocatore, evidenziando il suo potenziale e il suo impatto nel contesto calcistico professionistico. La Juventus Next Gen può guardare con fiducia al futuro, avendo un prospetto talentuoso come Hasa a guidare la squadra.