Occhi puntati dellasugli obiettivi di mercato che in questi giorni stanno scendendo in campo con le proprie nazionali. Tra questi c'è anche il centrocampista Youssouf, classe '99 di proprietà del Monaco e inserito nella lista dei desideri di Giuntoli. Lo stesso Fofana che questa sera gioca al fianco di Rabiot nel centrocampo francese e che si é reso protagonista di un eurogol per il temporaneo 2-2 nella partita contro la Grecia.