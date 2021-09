Partita intensa e ricca di emozioni, a San Siro. A poco meno di dieci minuti dalla fine, Inter e Atalanta erano in equilibrio sul 2 a 2. All'84', però, un erroraccio di Demiral è costato il rigore per l'Inter. Per fortuna sua e della Dea, Di Marco ha sbagliato il rigore del 3 a 2, trovando solo la traversa. Nell'occasione del rigore, il centrale ex Juve è saltato con il braccio alto, andando a stoppare un pallone indirizzato alla testa di Dzeko. Un brutto errore che, però, non ha rotto l'equilibrio del match, a pochi minuti dal termine della partita.