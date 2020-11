"La gente ha parlato e dalle votazioni arrivate... Il Man of the Match è Weston McKennie!". Lo ha annunciato il profilo ufficiale della Nazionale Statunitense di calcio, che ha sottolineato la super gara giocata dallo juventino. Bene in bianconero e anche con la maglia degli States, così McKennie si prepara a una stagione in cui vuole togliersi tante soddisfazioni. Lui che, ieri, ha dichiarato: "La Juve è casa mia". A Torino per incidere, per restare.