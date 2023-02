Con la pratica Europa League archiviata nel migliore dei modi, almeno momentaneamente, ora in casale attenzioni sono rivolte solo ed esclusivamente al derby in programma martedi contro il Torino. A fare notizia nella giornata odierna però è stata anche la vittoria delsullper 1-0, che di fatto proietta in maniera ufficiosa il Napoli verso il suo terzo scudetto. Gara in cui sono risaltate in maniera evidente le doti di Andrea, tra i protagonisti che hanno portato al successo dei romagnoli.- L'esterno di proprietà della Juventus, infatti, ha giocato una partita esemplare e ad esaltarne il contenuto sono soprattutto i numeri raggiunti nell'arco dell'intera gara. 100% di duelli vinti (7/7), 100% di dribbling riusciti (4/4), 82% di passaggi completati, 2/4 lanci lunghi riusciti e 3/4 tackle vinti. Insomma, ha praticamente dilagato e vinto duelli e contrasti in ogni parte del campo e lasciando la sua firma sui 3 punti ottenuti.- Numeri che sicuramente non passano inosservati dalle parti di Torino, con i tifosi e forse anche qualche addetto ai lavori, che oraquella di non proseguire la trattativa a gennaio per riportarlo anzitempo all'ombra della Mole.