| Starting XI

La nostra formazione per la #FIFAWorldCup

Szczęsny

Bremer, Danilo, Alex Sandro

McKennie, Paredes, Rabiot, Kostić

Di Maria

Milik, Vlahović

Ha preso ufficialmente il via alle 17.00 di oggi, con il match tra i padroni di casa dele l', l'edizione 2022 dei, tanto attesa quanto discussa in ogni parte del pianeta. Ancora una volta, esattamente come nel 2018 in Russia, l'non ci sarà, nonostante la vittoria dell'Europeo che sembrava aver dato un bel segnale al movimento calcistico azzurro. Ci sarà invece... la. Come noto, infatti, la Vecchia Signora è la squadra di Serie A che ha visto volare in Qatar più giocatori della propria rosa, ben undici in totale, sei in meno del Barcellona che detiene il record assoluto ma comunque quattro in più diche si posizionano al secondo posto a pari merito tra le italiane. Una formazione, quella composta dai bianconeri convocati in Nazionale, di tutto rispetto, a testimonianza dell'alto livello di talento ed esperienza degli uomini a disposizione di MassimilianoTramite Twitter, il club si è quindi "divertito" a schierare il proprio, disegnato come un: Wojciech(Polonia) in porta; difesa tutta brasiliana con Gleison(peraltro reduci dal ritiro "casalingo" alla Continassa); centrocampo "misto" con Weston(USA), Leandro(Argentina), Adrien(Francia) e Filip(Serbia); Angel(Argentina) in posizione di trequartista; attacco con Arek(Polonia) e Dusan(Serbia). Una squadra "virtuale", parlando della rassegna iridata, ma che potenzialmente potrebbe spaventare qualsiasi avversaria. Massimiliano Allegri può prendere appunti...