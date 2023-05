Per l'ennesima volta in stagione, sono stati giorni in cui si è parlato molto poco di campo e tanto di ciò che è successo e potrà ancora succedere dentro le aule dei tribunali. Inevitabile dopo le motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del Coni che indicano la strada di una nuova penalizzazione dopo quella tolta poche settimane fa.Questi però sono anche i giorni che portano allada mesi il traguardo più importante in casa Juve. E infondo, quella è anche la strada, l'unica, che potrebbe rendere "ininfluente" qualsiasi penalizzazione che arriverà a breve.e senza quindi dover preoccuparsi di un possibile -9 (come molti pronosticano) o qualsiasi altra penalizzazione inflitta dalla Corte federale d'Appello.Certo,che a prescindere potrebbe squalificare i bianconeri dalle competizioni europee. Sono quattro le partite che separano la Juve dalla Champions. Le due con il Siviglia, l'eventuale finale e quella politica con Ceferin. L'ultima forse la più difficile, ma intanto tocca alla squadra arrivare a giocarsela.