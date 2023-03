Tra i tanti motivi per cui sarebbe fondamentale per la Juventus qualificarsi in Champions c'è anche quello legato ad Adrien Rabiot, sempre più dominante in questa squadra. Come riporta calciomercato.com, dalla qualificazione eventuale passerà la chance di riuscire a rinnovare il contratto del francese, che continua ad essere aperto alle proposte della Juve ma il cui appeal aumenta settimana dopo settimana. La Juve sa quali sono le condizioni per trattenerlo.