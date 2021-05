La Juve è stata la prima società italiana a mettersi sulle tracce di Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 di proprietà del Santos e entrato nel mirino di altri club. Secondo La Gazzetta dello Sport è forte l'interesse del Napoli, che l'avrebbe individuato come vice Mertens per poi prendere il posto del belga in futuro. In scadenza di contratto a dicembre, Kaio Jorge ha fatto sapere che vuole comunque far guadagnare il Santos dalla sua cessione, per questo accetterà solo società disposte a pagare il cartellino.