Juve, cosa succede con il rinnovo di Allegri

Juve, il messaggio di Allegri é chiaro



Si è tornato a parlare del futuro di Massimiliano A riaprire le danze è stato il Corriere dello Sport che racconta di una presunta volontà del tecnico toscano di lasciare la Juventus a fine stagione. Eppure, da fuori, Allegri non sembrava così legato al progetto bianconero dalla prima esperienza a Torino, così connesso con il gruppo squadra e con tutto l’ambiente.Tutto vero, ma sulla questione pesa. Una data che può sembrare ancora lontana, soprattutto se tutto il gruppo è oggi impegnato nella corsa scudetto che da sogno diventa sempre più obiettivo. Comunque vada, in questo contesto, Massimilianoricomincerebbe dalla prossima estate come allenatore in scadenza di contratto. Certo, non una cosa comune.

E allora una soluzione va trovata e il messaggio di Allegri è diretto e arriva nel post Salernitana: “Bisogna lavorare per l'anno prossimo e pensare a quello che succederà nel futuro, se no ti trovi senza programmazione ed è un casino”.



Bisogna guardare oltre quello che si sta facendo e programmare in vista del futuro e della prossima Champions League. Bisogna pensare alla rosa ma, soprattutto, all’allenatore. Quello di Allegri sembra un messaggio chiaro: se volete, io sono qua per sedermi e discutere di rinnovo. Per il momento, da parte della società, il dossier Allegri non sembra essere in cima alla lista dei compiti da sbrigare. Ma i segnali dall’altra parte arrivano, una soluzione va trovata: “se no è un casino…”.