A vedere che clima si respira in casa Barcellona, vien da pensare che Arthur è stato salvato nel momento giusto. Il brasiliano giocherà ancora due mesi con la maglia blaugrana, poi si trasferirà a Torino per iniziare la sua nuova esperienza con la Juventus. Giusto il tempo di vivere dall’interno, ma da spettatore quasi disinteressato, la polveriera Barça. La panchina di Griezmann per quasi 90 minuti contro l’Atletico Madrid ha scatenato una bufera di polemiche su Quique Setien, che oltre ad essere in bilico per il pareggio rimediato, ha detto che non rivolgerà le scuse al le Petite Diable. Clima teso, tesissimo, che si aggiunge, come riportano dalla Spagna, al rapporto quasi inesistente tra Messi e l’assistente del tecnico del Barcellona.