di Miriana Cardinale

La Juventus dalla fine del mercato invernale con l'arrivo di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, oltre a quello di Federico Gatti ancora in prestito al Frosinone, ora sembra aver cambiato volto. Appare come una nuova squadra, rigenerata e rinvigorita dai nuovi acquisti. Sembra anche una squadra più consapevole di quelle che sono le sue qualità e doti. Coraggio è proprio la parola d'ordine.



CORAGGIO - Quello che ha avuto Massimiliano Allegri inserendo Alvaro Morata dopo un'ora di gioco facendo uscire dal campo Mattia De Sciglio, un terzino per un attaccante. Lo stesso coraggio che ha avuto richiamando Denis Zakaria per fare spazio a Manuel Locatelli, molto più abile negli inserimenti. Anche se sicuramente la voglia di Locatelli di scendere in campo e dimostrare era molta essendo un ex Sassuolo. LE ACCUSE - Tante sarebbero state le accuse e le ire dei tifosi se Massimiliano Allegri avesse perso questa partita, però anche questa volta il tecnico livornese ha dimostrato che le partite si vincono con i cambi. Spesso accusato di non avere un gioco o di improntare le proprie partite sulla difesa, subendo pochi gol in questa serata Max ha dimostrato tutto il suo coraggio e il rischio di inserire innesti offensivi. Nonostante il rischio e il coraggio, ha vinto la consapevolezza, la voglia di questa Juve di vincere un po' a "corto muso" proprio come piace a Massimiliano Allegri.