Ci siamo,una competizione che a dicembre dopo l'eliminazione dai gironi di Champions poteva essere vista come una piccola consolazione. Ora no, ora è molto di più. La penalizzazione dei 15 punti in campionato con tutte le conseguenze annesse ha stravolto la stagione bianconera. Non a caso, a differenza di quanto visto fino ad ora, l'Allianz Stadium sarà tutto esaurito contro il Nantes.Una risposta importante dei tifosi che mandano un messaggio ben chiaro alla squadra,.Nessun dubbio che anche i giocatori e Allegri ci tengano particolarmente. Non sarà facile ha detto il tecnico ma le chance di giocarsela fino in fondo questa squadra ce l'ha. I motivi per provarci davvero sono tanti, dopo la penalizzazione dei 15 punti, ancora di più.