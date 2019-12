La Juve ha fretta di andare a prendere ​Erling Braut Haaland, attaccante del Salisburgo che ha stupito tutto il mondo con 28 gol in 22 partite stagionali. Il giovane norvegese ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro che scade al termine del mercato invernale e quindi il club bianconero, così come gli altri top team europei hanno a disposizione un'opportunità unica per acquistare subito l'attaccante ad un prezzo estremamente favorevole. Ora o mai più: per questo la Juve ha fretta di andare a prendere Haaland.