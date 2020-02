Juve-Haaland, la scintilla si può riaccendere. Dopo averlo trattato due volte durante la sua carriera (la prima era quasi fatta, fu il giocatore a rifiutare), i bianconeri non hanno mollato l'attaccante norvegese che è un vero e proprio pallino di Fabio Paratici. A gennaio Haaland si è trasferito al Borussia Dortmund che nel contratto ha inserito una clausola rescissoria di 75 milioni valida da giugno 2022. La Juve sta facendo i conti aspettando il giorno in cui potrà partire all'assalto di Haaland, per il quale tra un paio d'anni potrà riprovarci.