. Un concetto che vale, per esempio, per un matrimonio, o nel caso opposto per un divorzio, che in termini calcistici si possono tradurre in "rinnovo" o "addio". E il discorso, nello specifico, è legato ad Angel, quel campione in cerca di una grande squadra dove chiudere la sua carriera europea che la, la scorsa estate, ha rincorso per mesi e poi raggiunto, riuscendo a fargli firmare un contratto annuale con la speranza di sfruttare la sua esperienza e il suo indiscusso talento per affiancare i più giovani e costruire con lui nuovi successi. Non senza - beninteso - garantire vantaggi anche al giocatore stesso, atteso dal grande appuntamento con ila cui doveva arrivare al top della condizione.Subito sorprendente all'esordio in bianconero con un gol e un assist alla prima presenza in assoluto, con il passare delle settimane l'impatto del Fideo sulla Juve ha iniziato ad affievolirsi, tra, che hanno spinto i tifosi a rivalutarne l'acquisto:Sicuri che non sia venuto qui solo per prepararsi al Mondiale? Dubbi, domande che l'argentino ha poi dissolto poco alla volta con guizzi e giocate da fuoriclasse, uno su tutti il gol capolavoro incontro il, non esagerati in termini quantitativi ma sufficienti per farlo (ri)entrare nel cuore dei tifosi e spingerli a gridare al rinnovo immediato,. Senza andare troppo lontano, dov'era ieri sera nel match decisivo contro il, una semifinale di Europa League in cui, più che sui giovani, la Juve doveva poter contare sul contributo dei suoi "senatori", a partire appunto dal Fideo, uno che nelle grandi notti è sempre stato protagonista (e il Mondiale stesso insegna...)? Inutile girarci intorno,, non è riuscito a incidere in nessun modo e, oltretutto, si è pure reso colpevole di, o meglio non da giocatore esperto e navigato, perché l'immagine dell'occasione fallita nel primo tempo - con il mancato passaggio a Moisesolo davanti alla porta del Siviglia - sembra destinata a rimanere impressa a lungo nella mente dei tifosi bianconeri.E allora, tornando alla riflessione iniziale, una domanda sorge spontanea:Ai posteri l'ardua sentenza.