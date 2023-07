I tifosi hanno dato ragione a John Elkann, che pochi giorni fa aveva parlato di Cristiano Giuntoli come il vero colpo della "nuova" Juve. I club, anche in America, sono il cuore pulsante del tifo bianconero e nel sondaggio realizzato da Tuttosport, hanno votato il nuovo dt come miglior rinforzo dell’estate, in attesa di colpi di mercato “alla Giuntoli”."Giuntoli che è un valore aggiunto, una figura che a noi mancava da 5 anni, da quando Marotta è andato via", ha detto Matteo Rubinato, presidente Juve Official Fan Club Hollywood. "Sono contento che Giuntoli sia arrivato alla Juve, abbiamo bisogno di gente così", le parole invece di Stefania Melis, presidente Juventus Official Fan Club Salt Lake City.