E' guerra sui diritti tv in Serie A. Questa settimana sarò decisiva per la ripresa del campionato di Serie A, dagli allenamenti di gruppo alle dinamiche economiche del massimo campionato italiano. E come scrive Il Giornale, ora Agnelli e Marotta sono alleati. Per quanto riguarda la sesta rata dei diritti tv, Sky avrebbe versare 130 milioni di euro - scrive il quotidiano - il resto della cifra complessiva (233 milioni) deve arrivare da Dazn e Img che si occupa dei diritti internazionali. I presidenti di Serie A hanno ricevuto in maniera informale due diverse opzioni dalle emittenti tv: uno sconto di 120 milioni nel caso il campionato riprendesse, di 260 milioni nel caso di stop definitivo. E il quadro è reso più complesso dal fatto che tanti presidenti di Serie A hanno già messo a bilancio le cifre che avrebbero dovuto essere incassate nella sesta rata.



ALLEANZA - Contratti alla mano, tuttavia, in caso di ripresa del campionato, non ci sarebbero possibilità di sconto da parte della Lega mentre in caso di stop definitivo le conseguenze sarebbero devastanti con perdite eventuali per 720 milioni. In questo contesto nasce la "strana alleanza" tra Agnelli e Beppe Marotta. Juve e Inter, infatti, guidano il gruppo di società che spingono per il negoziato con Sky chiedendo in cambio il prolungamento di un anno del contratto esistente (con modifica della legge Melandri). Dall'altra parte della barricata ci sono la Lazio di Lotito e il Napoli di De Laurentiis del Napoli, contrari a ogni trattativa e pronti a rispondere con azione civile.