Grandi manovre in attacco. La Juventus cerca un nuovo centravanti per la prossima stagione e sono tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici: da Mauro Icardi ad Arkadiusz Milik, da Gabriel Jesus a Timo Werner. L'attaccante del Manchester City è un pallino di Maurizio Sarri ma secondo quanto riporta Tuttosport Guardiola non sarebbe intenzionato a cederlo a meno che i bianconeri non siano disponibili a inserire Paulo Dybala in una potenziale trattativa. L'argentino va in scadenza a giugno 2022 ma la Juve, ormai da tempo, sta discutendo il rinnovo di contratto con il suo entourage.



WERNER - Sempre secondo Tuttosport in questi giorni ci sono stati i primi contatti informali con l'entourage di Timo Werner. L'attaccante del Lipsia ha espresso la sua preferenza per trasferirsi all'estero piuttosto che al Bayern Monaco e la concorrente più forte per l'acquisto dell'attaccante tedesco è senza dubbio il Liverpool. Tra Icardi e Werner, invece, i bianconeri preferirebbero a questo punto il polacco specialmente per i costi dell'operazione, tra stipendio e cartellino.