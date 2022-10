Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è tornato a parlare di quello che sarà il suo futuro che, a suo modo di vedere continuerà ad essere a Manchester.'Non penso a cosa accadrà tra una settimana, un mese o l’anno prossimo. Questo è il mio lavoro e col club decidiamo come comportarci. Il mio futuro? Se rimarrò, sarà perfetto. Se non rimarrò, il club sarà ugualmente perfetto. So quanto la società sia forte e quanto siano bravi nel pianificare'.