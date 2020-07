Conteso da Juventus e Manchester City, Diego Rosa giocherà per Guardiola, il suo futuro sarà in Inghilterra, che ha preferito all'Italia. L'accordo tra il Gremio e i Citizens è in dirittura d'arrivo, il centrocampista di Salvador, classe 2002, dal gennaio 2021 inizierà l'avventura con il club controllato dal City Football Group. Costerà 6 milioni di euro + 19 di bonus, alcuni di questi facilmente raggiungibili, con una percentuale (circa il 30%) che finirà nelle casse del ​Vitória, suo ex club.