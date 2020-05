In orbita Juventus nell'affare Pjanic, Nelson Semedo è più vicino alla Premier League: stando al Daily Mail, Guardiola spinge per portare al Manchester City il terzino del Barcellona. Semedo potrebbe approdare in Premier League coinvolto in un nuovo scambio, che vedrebbe Joao Cancelo, ex bianconero, fare il percorso inverso e andare a giocare al Barcellona.