La squadra lavora per vincere in campionato, la dirigenza è già in movimento per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra le ultime idee in casa Juve, è spuntata quella che porta in Premier League, precisamente al Wolverhampton, col quale ci sono già stati contatti per Raul Jimenez: i bianconeri hanno messo gli occhi sull’esterno offensivo Adama Traoré, cresciuto nel Barcellona, sul quale c’è anche il Manchester City. In quel ruolo i bianconeri potrebbero perdere Federico Bernardeschi, che Il Napoli ha chiesto nell’operazione Milik.