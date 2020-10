Pep Guardiola non smette mai di pensare al mercato. Quest’anno ha chiesto al club nuovi innesti in difesa, intanto guarda alle occasioni a parametro zero e agli svincolati. Come riporta il Manchester News il tecnico del Manchester City avrebbe messo nel mirino ben quattro calciatori. Uno è l’ex Napoli Ivan Strinic per rinforzare la fascia sinistra e sostituire Zinchenko, poi Jack Wilshere per il centrocampo e nel reparto offensivo i profili adocchiati sono l’ex Juventus Mario Mandzukic e l’ex Milan Alexandre Pato.