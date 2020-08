Come disse poco prima del quarto di finale contro il Lione, Pep Guardiola avrebbe fallito senza arrivare fino in fondo in Champions League. Così è stato, e l’eliminazione dalla coppa ha scatenato una bufera di critiche sull’ex Barcellona per le sue scelte troppo timide, sia a gara in corso che nell’undici titolare. Stando a quanto riporta il Sun, il Manchester City starebbe valutando il profilo di Mauricio Pochettino, ex allenatore del Tottenham preso in considerazione dalla Juventus prima della scelta di promuovere Andrea Pirlo.