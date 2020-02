Secondo La Gazzetta dello Sport, non sono casuali le parole di Andrea Agnelli a proposito di Pep Guardiola, rilasciate ieri a Tutti Convocati. Il presidente della Juventus infatti ha davvero il sogno di portare a Torino l'allenatore catalano, sa che Pep prima o poi vorrà fare un'esperienza in Italia dove ha già avuto un'esperienza da giocatore e lo sta corteggiando da tempo. Per giugno è impensabile perché Guardiola vuole restare al Man City dove guadagna 20 milioni netti all'anno, cifra record per un allenatore; ma appena si potrà, Agnelli intende provarci.