Pep, tecnico del Manchester City ha fatto chiarezza in conferenza stampa per quanto riguarda Kalvin Phillips, obiettivo di mercato della Juventus. Le sue parole:"È un giocatore che gioca con noi, non voglio anticipare niente prima di gennaio. Tutti comunque conoscono la sua situazione, dipende un po’ da quello che succede. Sicuramente parleremo con lui e parleremo di come va il mercato di gennaio. Non è facile, non so che cosa succederà".