Brutte notizie per la Juve, almeno secondo quanto riporta Sportmediaset.it che scrive che sia Pep Guardiola che Gabriel Jesus hanno deciso di restare al Manchester City per almeno un'altra stagione. Sia l'allenatore spagnolo che l'attaccante brasiliano sono stati accostati alla Juve già per la prossima stagione ma nonostante la possibile esclusione del club inglese dalla prossima edizione della Champions League la scelta di entrambi gli obiettivi bianconeri sarebbe quella di restare ancora all'Etihad Stadium e giocarsi la vittoria in Premier League. Con la speranza, ovviamente, che il ricorso presentato dal City venga accolto.