Pep Guardiola continua a corteggiare Leonardo Bonucci per rinforzare la difesa del suo Manchester City, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di liberarlo né a gennaio né a giugno. Leo ha rinnovato il contratto con la Juventus lo scorso novembre, raggiungendo un accordo con i bianconeri fino al 2024. "Rinnovo fino al 2024, un grazie al presidente, a tutti quanti e soprattutto a voi che mi incitate e mi spronate a dare sempre il meglio. Sto vivendo una giornata storica e indimenticabile, per me è un sogno che diventa realtà", furono le parole del centrale juventino. Che non ha intenzione di lasciare Torino dopo averla ritrovata nell'estate del 2018.