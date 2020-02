Negli ultimi giorni è tornato prepotentemente di moda il nome diper la panchina della Juventus. Maurizio Sarri è ancora in corsa su tutti e tre i fronti ma il suo gioco non impressiona. Ecco perché, secondo il Corriere dello Sport, per giugno in casa bianconera starebbero preparando l'assalto all'allenatore del Manchester City, che ha il contratto in scadenza nel 2021. La Juve sta studiando una maxi offerta per convincere Guardiola a venire in bianconero.