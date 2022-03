Il gioiellino del Borussia Dortmund Erling Haaland piace anche alla Juventus ma in vista del mercato estivo era stato accostato al Manchester City. Tuttavia la risposta è arrivata direttamente da Guardiola in conferenza stampa. Le sue parole:



HAALAND - "Non rispondo a queste domande e lo sapete. Perché me lo chiedete? Da quando sono qui, ogni estate, sembra che dobbiamo prendere 50 giocatori. In questo momento è impossibile parlare di calciatori che sono non qui. Haaland è un giocatore del Dortmund. Potete chiedere di lui o di qualsiasi altro, la risposta sarà la stessa".