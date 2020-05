Zaniolo fa passi da gigante. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il fantasista della Roma è tornato ad allenarsi a Trigoria, e ieri ha pure lavorato con il pallone. C’è chi vocifera che abbia addirittura abbozzato qualche tiro in porta, ma dalla Capitale invitano alla prudenza. Il club giallorosso attende il suo ritorno e intanto pensa a blindare il talento azzurro con un contratto che raggiunga il massimo salariale previsto, ovvero 3 milioni di euro. Ma da una parte le esigenze economiche costringono la Roma a dover fare i conti con il mercato, anche se l’intenzione non è quella di cederlo. Il Liverpool si è chiamato fuori dalla corsa, la Juve resta alla finestra molto interessata.