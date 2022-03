Altra grande giornata per Luca Zanimacchia. L'esterno classe 1998 di proprietà della Juve ha trascinato ancora una volta la Cremonese nel successo per 2 a 0 contro la Spal, aggiudicandosi la palma del migliore in campo con una prestazione da applausi impreziosita anche da un gol. Ottima anche l'intesa con Nicolò Fagioli, altro talento bianconero, a sua volta autore di una prova di personalità e sostanza come del resto in tutta la stagione in Serie B. E se ora la squadra lombarda vede più da vicino la promozione nel massimo campionato è anche grazie a loro, che sognano il ritorno alla Juve.