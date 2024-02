DENIS ZAKARIA DANS LE DERBY



Notte magica per Denis Zakaria; il centrocampista è stato assoluto protagonista nella vittoria del Monaco sul Nizza per 3-2. L'ex giocatore della Juventus infatti ha segnato una doppietta. Il primo dei due gol è stato magnifico; un tiro da 30 metri su cui il portiere avversario non ha potuto fare nulla. Zakaria, dopo solo pochi mesi in bianconero, lasciò la Juve per trasferirsi in prestito al Chelsea. Poi, nella passata estate, il trasferimento a titolo definitivo al Monaco per circa 20 milioni di euro. Di seguito il video del super gol di Zakaria.